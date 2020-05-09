Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Вхід в парк обмежений, тому там утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.
При цьому, люди в захисних костюмах дезінфікують територію.
Також біля парку чергує кілька карет швидкої допомоги. Поліція і Національна гвардія забезпечують порядок на території. Зокрема, правоохоронці проводять огляд учасників заходів.
Варто зазначити, що багато людей прийшли на захід без масок, також не всі дотримуються дистанції.
- Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.