Чергове засідання ТКГ: узгоджено дату відкриття двох нових КПВВ на Донбасі

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участі делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

Про його підсумки проінформували в Офісі президента.

Розблокування перемовин. На початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні Мінських домовленостей.

Згідно з пропозицією Кравчука, відповідний план має бути представлений наступного тижня на позачерговому засіданні ТКГ.

Учасники консультацій погодилися з цією пропозицією і це, на думку української делегації, дає змогу вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок.

КПВВ. Учасники консультацій домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) – “Золоте” та “Щастя”. Це має відбутися 10 листопада.

Перший заступник голови української делегації Олексій Резніков запевнив, що Україна готова відкрити пункти у визначену дату. 6 листопада Резніков має намір відвідати ці пункти та запросив спецпредставницю чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау здійснити візит спільно.

Наразі інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту, асфальтування дороги в районі КПВВ “Золоте” завершується.

Режим “тиші”. Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню. Вона також закликала учасників Тристоронньої контактної групи продовжити роботу з напрацювання координаційного механізму для контролю за дотриманням режиму тиші.

Звільнення утримуваних осіб. Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проєкту плану дій.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.