У середу, 9 червня, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про підсумки повідомили на сторінці української делегації.

Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Україна ініціювала обговорення ключових безпекових питань, обміну полоненими, припинення вогню тощо. Однак реакції на пропозиції української сторони немає.

“На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони”, — зазначили в делегації.

Зокрема, голова делегації України Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох осіб у тяжкому стані здоров‘я для забезпечення їх належного лікування. Про кого саме йдеться в делегації не уточнюють.

Також Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ з огляду на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Україна також запропонувала повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування, створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення тощо.

Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.