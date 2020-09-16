Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.
Що про переговори кажуть в Офісі президента?
Щодо режиму “тиші”
В ОПУ зазначили, що учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, “попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань”.
Українська делегація закликала до збереження всеосяжного режиму тиші та закликала до виконання додаткових заходів задля цього. Голова української делегації Леонід Кравчук наголосив, що українська сторона “завжди виконувала й виконуватиме всі домовленості, в тому числі про припинення вогню”.
Щодо домовленостей “нормандської четвірки”
Зазначається, що під час засідання окрему увагу було приділено виконанню домовленостей лідерів держав – учасниць “нормандського формату”, досягнутих під час зустрічі у Парижі в грудні.
Вони стосуються забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Українська сторона надає такий доступ в повному обсязі, це підтверджують звіти міжнародних гуманітарних організацій в Україні.
Доступ МКЧХ на окупованих територіях “повинен бути забезпечений найближчим часом”.
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Питання обміну
Обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом “всіх на всіх” було продовжено.
Українська сторона вкотре наголосила, що звільнення має відбутися невідкладно та без жодних політичних умов.
Під політичними умовами мається на увазі принципова позиція РФ щодо прийняття парламентом змін до постанови про проведення виборів.
Кравчук під час зустрічі наголосив, що прийняття законів і постанов — компетенція та прерогатива Верховної Ради України, а не ТКГ.
Щодо самоврядування ОРДЛО
В Офісі Зеленського зауважили, що обговорення робочих пропозицій до проєкту документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей.
Що про переговори кажуть представники ОРДЛО?
Журналіст Сергій Гармаш, представник ОРДЛО та радник української делегації, що бере участь в роботи ТКГ з червня, за підсумками зустрічі повідомив, що Росія й надалі блокує роботу групи. За його словами, нещодавня зустріч на рівні радників лідерів “нормандської четвірки” не внесла корективів в процес.
“Незважаючи на масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі Н-4, сьогоднішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що глобальному там не домовилися. Тому що нічого не змінилося в ТКГ: робота політичної підгрупи як і раніше заблокована. Обмін полоненими — теж. Причина все та ж — постанова ВР України про місцеві вибори. Колаборанти з ОРДЛО вимагають його приведення у відповідність Мінським угодами. Росія як і раніше робить вигляд, що вона спостерігач”, — прокоментував він.
Гармаш зазначив, що під час перемовин були “жорсткі моменти”, та пообіцяв розповісти про них згодом.
Що відомо про зміни до постанови Ради, через які Росія блокує перемовини?
15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.
19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови парламенту.
Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.
Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.
Зі зверненням з приводу змін до постанови звернувся до парламенту і заступник голови делегації Вітольд Фокін. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, звернення Фокіна має зовсім інший зміст.
26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.
31 серпня Разумков повідомив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.
- 2 вересня, інформуючи про підсумки засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, в Офісі президента зазначили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України і блокують обговорення інших питань.
- 15 вересня віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія не вимагає внесення змін до постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів задля того, щоб провести їх в ОРДЛО. За його словами, постанова викликає питання не тільки РФ, а й інших країн “четвірки”, оскільки в ній зазначено, що вибори можуть відбувати на окупованих територіях після отримання Україною контроль над кордоном з РФ. Це суперечить Мінським угодам, в яких порядок зворотній, спершу — вибори, потім — контроль над кордоном.