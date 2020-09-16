Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

Що про переговори кажуть в Офісі президента?

Щодо режиму “тиші”

В ОПУ зазначили, що учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, “попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань”.

Українська делегація закликала до збереження всеосяжного режиму тиші та закликала до виконання додаткових заходів задля цього. Голова української делегації Леонід Кравчук наголосив, що українська сторона “завжди виконувала й виконуватиме всі домовленості, в тому числі про припинення вогню”.

Щодо домовленостей “нормандської четвірки”

Зазначається, що під час засідання окрему увагу було приділено виконанню домовленостей лідерів держав – учасниць “нормандського формату”, досягнутих під час зустрічі у Парижі в грудні.

Вони стосуються забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Українська сторона надає такий доступ в повному обсязі, це підтверджують звіти міжнародних гуманітарних організацій в Україні.

Доступ МКЧХ на окупованих територіях “повинен бути забезпечений найближчим часом”.

Питання обміну

Обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом “всіх на всіх” було продовжено.

Українська сторона вкотре наголосила, що звільнення має відбутися невідкладно та без жодних політичних умов.

Під політичними умовами мається на увазі принципова позиція РФ щодо прийняття парламентом змін до постанови про проведення виборів.

Кравчук під час зустрічі наголосив, що прийняття законів і постанов — компетенція та прерогатива Верховної Ради України, а не ТКГ.

Щодо самоврядування ОРДЛО

В Офісі Зеленського зауважили, що обговорення робочих пропозицій до проєкту документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей.

Що про переговори кажуть представники ОРДЛО?

Журналіст Сергій Гармаш, представник ОРДЛО та радник української делегації, що бере участь в роботи ТКГ з червня, за підсумками зустрічі повідомив, що Росія й надалі блокує роботу групи. За його словами, нещодавня зустріч на рівні радників лідерів “нормандської четвірки” не внесла корективів в процес.