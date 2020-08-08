Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили у Києві – 200, Одеській області – 165, Львівській області – 154, Харківській області – 134, Івано-Франківській області – 126, Рівненській області – 109.
За минулу добу в країні зафіксували 27 летальних випадків. Водночас, одужали 600 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксували 79 750 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 43 655 осіб вже подолали хворобу, а 1879 людей померли від ускладнень.
Нагадаємо, попередній антирекорд було зафіксовано 7 серпня – тоді за добу було виявлено 1453 випадки COVID-19.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.