В Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 750 випадків COVID-19, за добу - 1489.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили у Києві – 200, Одеській області – 165, Львівській області – 154, Харківській області – 134, Івано-Франківській області – 126, Рівненській області – 109.

За минулу добу в країні зафіксували 27 летальних випадків. Водночас, одужали 600 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксували 79 750 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 43 655 осіб вже подолали хворобу, а 1879 людей померли від ускладнень.

Нагадаємо, попередній антирекорд було зафіксовано 7 серпня – тоді за добу було виявлено 1453 випадки COVID-19.