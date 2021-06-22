Компанія "Міжнародні Авіалінії України" вкотре потрапила у гучний скандал, покинувши десятки пасажирів в аеропорту. Причому ані пояснень, чому літак полетів до Туреччини без них, ані компенсації отримати поки не вдалося.

Про це повідомила одна з пасажирок рейсу журналістка, тревел-блогерка, ексредакторка шоу “Орел і Решка” Яна Метьолкіна в Instagram.

Журналістка розповіла, що прибула до аеропорту за півтори години до вильоту, які їй довелося простояти в страшенній на стійці реєстрації. При цьому пасажирів запевнили, що рейс затримується, і літак без них не підніметься в небо.

“За 15 хвилин до вильоту я і ще під 50 осіб все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять. Деяким людям в черзі на пошту прийшло повідомлення про затримку рейсу, тому я навіть не хвилювалася”, – пише блогерка.

О 17:30 (початковий час вильоту літака) дівчину “зачекінили”, вона вирушила на посадку, але вхід до літаків виявився зачиненим.

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“Я швидко пройшла паспортний контроль і о 17:45 підійшла до гейту. Гейт зачинений. Немає ні душі. Літак полетів без мене і десятків людей”, – додала вона.

У спробах розібратися дівчина і ще один журналіст звернулися до працівників аеропорту, один з яких сказав, що по пасажирів приїде автобус. Але так не сталося.

“І тут стали приїжджати люди в бронежилетах, у військовій формі, ще і ще. Ми знову і знову розповідали їм, що один з цих літаків – можливо наш. Ми просили зв’язатися з МАУ і допомогти нам. У якийсь момент мені здалося, що я збожеволіла”, – розповідає дівчина.

У підсумку замість польоту до Туреччини їй довелося давати свідчення, як злісному порушнику за статтею 202 (Порушення пункту пропуску) і платити штраф.

А замість того, щоб зв’язати з представниками компанії та розібратися в ситуації, їх відвели до тієї ж стійки реєстрації, де в новій черзі стояли десятки пасажирів на інший літак, які також не змогли полетіти відстоявши у двогодинній черзі.

Повернувшись до стійки реєстрації, Яна спостерігала, як нові пасажири, вже на наступний рейс також не можуть полетіти. Також протягом декількох годин Метьолкіна не знала, куди подівся її багаж. Зв’язатися з представниками авіакомпанії за весь час перебування в аеропорті так і не вдалося.

На опублікованому відео видно, що зі схожою проблемою зіткнулися пасажири рейсів МАУ, які вилітали пізніше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Метёлкина 📽🌏 (@metyolkina)

Представники МАУ визнали, що деякі пасажири рейсу “Київ — Стамбул” 20 червня не встигли на літак через чергу на стійках реєстрації. Варто зазначити, що пояснення ситуації було опубліковано в Stories Instagram.

“І хоча реєстрацію пасажирів забезпечує не авіакомпанія МАУ, а приватна хендлінгова компанія, ми повністю визнаємо й усвідомлюємо свою відповідальність за збій у роботі”, ㅡ йдеться у відповіді МАУ.

В авіакомпанії пообіцяли провести спеціальне службове розслідування щодо дій своїх контрагентів в аеропорту “Бориспіль” і переглянути час початку реєстрації на рейси з огляду на те, що на Бориспільській трасі з 22 червня почався ремонт 18-кілометрової ділянки, яка веде від Києва до аеропорту “Бориспіль”.

Пасажирам, які не встигли на рейс, також пропонують повне повернення вартості квитка та зміну дати або маршруту на будь-які інші рейси.

Фото: 1k.com.ua

Згодом вона повідомила, що завдяки розголосу почалося службове розслідування, а також з нею зв’язалися PR-служба МАУ та представники авіакомпанії.

Зазначимо, що авіакомпанія “МАУ” не вперше потрапляє в такі скандали. У 2019 році “МАУ” без попереджень і пояснень перенесла на 7 годин виліт літака рейсу Київ-Варшава.