Про це пише американське видання Sky News.
Вуличний художник каже, що хоче допомогти тим, кого звинувачують у знесенні статуї в Брістолі під час протесту Black Lives Matter, які відбулися через два тижні після вбивства Джорджа Флойда поліцейським Дереком Шовіном у Міннеаполісі.
Художник сподівається, що доходи від продажу футболок дозволять чотирьом відповідачам захищатися перед судом за протизаконний збиток над поваленням пам’ятника 17-го століття, на якому зображено работорговця Едварда Колсона.
Пам’ятник повалили 7 червня. Протестувальники прив’язали мотузку до шиї пам’ятника і під захоплені крики натовпу скинули на землю. Тоді один з учасників акції поставив коліно на шию бронзовій фігурі, імітуючи дії поліцейського при затриманні Джорджа Флойда.
Зображення сірих сувенірних футболок обмеженим тиражем було опубліковано в стрічці Бенксі в Instagram та на його вебсайті.
На одязі зверху великими літерами написано слово “Брістоль” із зображенням порожнього постаменту.
Що сталося в Брістолі?
Статую Колстона було знесено минулого року під час протесту Black Lives Matter менш ніж через два тижні після вбивства Джорджа Флойда поліцейським Дереком Шовіном у Міннеаполісі.
Бенксі повідомив на своєму вебсайті: “Наступного тижня відбудуться суди над чотирма людьми, звинуваченими у знесенні статуї Колстона в Брістолі. Я зробив кілька сувенірних футболок, щоб відзначити цю подію. Від завтра вони будуть доступні в різних торгових точках міста (весь виторг підсудним)”.
Футболки він продає по одній у руки, вартість – 25 фунтів стерлінгів плюс ПДВ (приблизно 890 гривень).
Обвинувачені – 29-річна Райан Грем, 25-річний Майло Понсфорд, 36-річний Джейк Скуз і 21-річний Сейдж Віллоубі.
- Нагадаємо, англійський андерграундний художник та політичний активіст під псевдонімом Бенксі запропонував зібрати £10 мільйонів для купівлі в’язниці у Редінгу, де колись утримували видатного письменника Оскара Вайльда. Для того, щоб запобігти можливим забудовам художник планує зробити з неї артцентр.