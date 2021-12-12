Тисячі людей стоять у черзі за футболкою вуличного художника Бенксі, щоб зібрати гроші для чотирьох звинувачених у поваленні статуї работорговця.

Про це пише американське видання Sky News.

Вуличний художник каже, що хоче допомогти тим, кого звинувачують у знесенні статуї в Брістолі під час протесту Black Lives Matter, які відбулися через два тижні після вбивства Джорджа Флойда поліцейським Дереком Шовіном у Міннеаполісі.

Художник сподівається, що доходи від продажу футболок дозволять чотирьом відповідачам захищатися перед судом за протизаконний збиток над поваленням пам’ятника 17-го століття, на якому зображено работорговця Едварда Колсона.

Пам’ятник повалили 7 червня. Протестувальники прив’язали мотузку до шиї пам’ятника і під захоплені крики натовпу скинули на землю. Тоді один з учасників акції поставив коліно на шию бронзовій фігурі, імітуючи дії поліцейського при затриманні Джорджа Флойда.

Зображення сірих сувенірних футболок обмеженим тиражем було опубліковано в стрічці Бенксі в Instagram та на його вебсайті.

На одязі зверху великими літерами написано слово “Брістоль” із зображенням порожнього постаменту.

Що сталося в Брістолі?

Статую Колстона було знесено минулого року під час протесту Black Lives Matter менш ніж через два тижні після вбивства Джорджа Флойда поліцейським Дереком Шовіном у Міннеаполісі.

Бенксі повідомив на своєму вебсайті: “Наступного тижня відбудуться суди над чотирма людьми, звинуваченими у знесенні статуї Колстона в Брістолі. Я зробив кілька сувенірних футболок, щоб відзначити цю подію. Від завтра вони будуть доступні в різних торгових точках міста (весь виторг підсудним)”.

Футболки він продає по одній у руки, вартість – 25 фунтів стерлінгів плюс ПДВ (приблизно 890 гривень).

Обвинувачені – 29-річна Райан Грем, 25-річний Майло Понсфорд, 36-річний Джейк Скуз і 21-річний Сейдж Віллоубі.