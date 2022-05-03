Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
З 18 автівок, які були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО “Справа громад” і “Res_Publika. Брати по Зброї”, 16 передали десантникам, ще 2 – у підрозділи тероборони.
Ветеран війни, депутат Олександр Погребиський стверджує, що надані авто нові, економні та “повністю нафаршировані”.
“Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні”, – пояснював Петро Порошенко.
Окрім 16 автівок воїнам-десантникам привезли необхідне спорядження на суму майже 4 млн грн.
Серед них – 15 бензопил, 300 пар чобіт, 2 планшети Sigma, 100 шоломів, 100 бронежилетів, ІПП 1040, розкладачки 145, форма весь піксель + весь скіф 267, труси 1000, шкарпетки 1200, футболки 1055, спальники 150 штук, “талани” літні 250 пар, каремати – 185, підсилювачі мобільного зв’язку 3 комплекти, турнікети – 35, кровоспинні комплекти – 100, ноші – 5, пончо + дощовики – 81 шт, рукавиці Mechanix – 100 (мультикам + койот), бойових сорочок – 400, поло M-Tac – 100 шт, Аутел EVO II тощо.
Як зазначив Петро Порошенко, 18 пікапів – це лише початок програми, адже для нього і його команди принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, мала змогу отримати необхідне.
“Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня. А буде ще, відкрию таємницю, і про військові вантажівки в майбутньому. Ми зараз цим займаємося. І можливо про бронетехніку в майбутньому. І ми цим займемося. Принаймні ми все робимо для того, щоб це вдалося”, – розповів Петро Порошенко.
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