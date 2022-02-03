Про це речник Міністерства закордонних справ повідомив у своєму Twitter.

Сьогодні у МЗС Білорусі заявили, що викликали посла України Ігоря Кизима через “цілеспрямований перетин кордону українським безпілотником”, який нібито стався ще 24 січня. Уряд Лукашенка запевняє, що тоді БПЛА нібито був зафіксований над військовим полігоном “Брестський” під час нелегальної розвідки.

“Цими недружніми кроками Україна навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу”, – заявили у МЗС Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України інформацію спростували, назвавши заяву черговою провокацією від уряду Білорусі.