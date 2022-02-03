Про це речник Міністерства закордонних справ повідомив у своєму Twitter.
Сьогодні у МЗС Білорусі заявили, що викликали посла України Ігоря Кизима через “цілеспрямований перетин кордону українським безпілотником”, який нібито стався ще 24 січня. Уряд Лукашенка запевняє, що тоді БПЛА нібито був зафіксований над військовим полігоном “Брестський” під час нелегальної розвідки.
“Цими недружніми кроками Україна навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу”, – заявили у МЗС Білорусі.
У Міністерстві закордонних справ України інформацію спростували, назвавши заяву черговою провокацією від уряду Білорусі.
“На заміну міфічним “тонам зброї” прийшли “безпілотники”. Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону, – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.
- Нагадаємо, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич готує позов проти Ryanair через примусову посадку літака компанії у Мінську.
- Міністерство закордонних справ Білорусі сповістило, що у відповідь на рішення уряду Литви про припинення транзиту білоруського калію Республіка запроваджує заборону на залізничний транзит через свою територію для групи товарів із Литви.
- У Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах яких будуть відпрацьовувати боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочнеться 10 лютого, – відбиття зовнішньої агресії.