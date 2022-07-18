Фракція "Європейська Солідарність" вважає відсторонення керівників Служби безпеки України Івана Баканова та Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової черговим кроком до диктатури російського зразка. Члени фракції вимагають звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

Про це заявила нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко у Facebook.

Вчора президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Останнього він відсторонив відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV – за невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків.

Ірина Геращенко наголосила, що укази президента про відсторонення “своїх найближчих друзів і соратників” виглядають, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. Вона нагадала, що, згідно з законами, у процесах відсторонення очільників СБУ та Генпрокуратури повинна бути задіяна Верховна Рада шляхом відповідного голосування.

Геращенко нагадала, що Україна — парламентсько-президентська республіка. Разом з тим, вона зауважила, що Володимир Зеленський — не президент РФ Володимир Путін і не самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він не може лише своїми указами звільняти голову СБУ та Генерального прокурора.

Ірина Геращенко назвала ці процеси “кадровою вакханалією” та зауважила, що це все почалося з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

Але якщо раніше парламент брав участь у цьому, то зараз Зеленський усунув Верховну Раду з процесів. Нардепка констатувала: президент ліквідовує парламентаризм.

Геращенко нагадала, що Баканов і Венедіктова повинні надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку.

“Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору — були актуальними і на часі”, – заявила нардепка. Вона наголосила, що фракція “ЄС” вважає таке рішення Зеленського небезпечним прецедентом порушення Конституції та повним “множенням на гуль” парламенту”. Це, на переконання Ірини Геращенко, є прямим шляхом до диктатури російського штибу.