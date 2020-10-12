Про це у відеозверненні повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.
“Про введення “помаранчевої” зони в нашому місті – вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити “помаранчеву” зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях”, – сказав Бондаренко.
За словами Бондаренка, наразі у міських лікарнях перебувають 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 48 – жителі Черкас.
Мер зазначив, що у Черкасах наразі не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.
“В першу чергу потрібно дати допрацювати школам в нормальному режимі і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити”, – заявив Анатолій Бондаренко.
- З 12 жовтня Київ віднесено до помаранчевої карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у червоній зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації. Раніше глава держави назвав його “бандитом”.