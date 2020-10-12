Міська рада Черкас відмовилася посилювати карантинні обмеження. Рішення про віднесення Черкас до помаранчевої зони у міськраді назвали передчасним.

Про це у відеозверненні повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

“Про введення “помаранчевої” зони в нашому місті – вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити “помаранчеву” зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях”, – сказав Бондаренко.

За словами Бондаренка, наразі у міських лікарнях перебувають 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 48 – жителі Черкас.

Мер зазначив, що у Черкасах наразі не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

“В першу чергу потрібно дати допрацювати школам в нормальному режимі і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити”, – заявив Анатолій Бондаренко.