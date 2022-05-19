Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги для ЗСУ, до якої причетні черкаські посадовці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що ділки намагались незаконно продати понад 1 000 бронежилетів, загальна вартість яких складає понад 12 000 000 гривень.

Ці бронежилети виготовила одна з українських громадських організацій. Надалі їх, через Черкаську військову адміністрацію, повинні були передати на потреби оборони.

Однак замість того, щоб безплатно передати бронежилети захисникам, чиновники намагались їх продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

Завдяки своєчасному втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину бронежилетів. Їх передадуть ЗСУ.

Наразі правоохоронці розшукують іншу частину бронежилетів. Також слідчо-оперативна група встановлює всі деталі справи та осіб, які причетні до протиправної схеми.