Сьогодні суд випустив з-під варти депутата Черкаської міської ради, який підтримував окупаційну владу РФ, повномасштабне вторгнення в Україну та заперечував російські злочини. Активісти відвели його до пам'ятника полеглим воїнам АТО/ООС, аби він попросив там вибачення в українських героїв.

Про це написав депутат Черкаської міської ради від фракції “Європейська солідарність” Сергій Рубан у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – за життя” до заборони цієї партії й водночас працював помічником чинного народного депутата України.

За даними СБУ, чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Крім того, зрадник не виходив зі складу партії “ОПЗЖ” після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а навпаки активно залучав до політсили нових однодумців.

Депутату інкримінують частини 1 і 3 статті 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

4 серпня стало відомо, що за цього внесли заставу 208 тисяч гривень. Своєю чергою, прокуратура клопотала про заставу в сумі 1 млн гривень.

Сьогодні депутат вийшов з-під варти, де його зустріли активісти. Сергій Рубан зазначив:

“У Черкасах під стінами СІЗО зустріли колаборанта, любителя пити за перемогу Путіна Олександра Замирайла, якого випустили під заставу 208 тисяч гривень. Разом з усіма активістами ми вимагали, щоб цей покидьок повернувся назад за ґрати. Після того, як він все ж таки покинув стіни СІЗО, активісти привезли його до пам’ятника героям АТО/ООС, щоб той мерзотник вибачився перед усіма полеглими у цій війні героями!”

Рубан наголосив, що для осіб, які зраджують Україну, не має бути жодних поблажок. Завтра, 9 серпня, відбудеться засідання Апеляційного суду, де розглядатимуть цю справу.

“Сподіваюсь, що за цим рішенням колаборант повернеться до в’язниці!”, – наголосив депутат від “ЄС”.