Аудіозапис розмови опубліковано в YouTube.

На записі чутні голоси, схожі на голоси, Катерини Рожкової – першого заступника голови НБУ, Прем’єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, головного економіста Олександри Бетлій, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

Повна розшифровка аудіозапису:

Олександра Бетлій: Приїхав “Боїнг” з посилками з “чорної п’ятниці”. Тобто люди купують там. Вони не купують тут. Тому що там дешевше.

Катерина Рожкова: Люди замовляють там у тому числі. Але повірте мені, не всі ж замовляють. Про який сегменті ми говоримо? І скільки у нас людей живе на зарплату в 10 тисяч гривень, а не нижче. Вони не замовляють там, повірте. Вони ходять по Троєщинському ринку, ці люди.

Олександра Бетлій: А я знаю, що деякі замовляють, бо там дешевше.

Катерина Рожкова: Я просто до того, що в цей час давайте ставити один одному завдання. Давайте маркетувати сьогодні, умовно маркетувати сьогодні промисловість. На сьогоднішній день – я просто вчора змушена була дитині на новий рік купити костюм маскарадний і змушена була ходити по магазинам. Ну .. сорі. Так я хочу сказати, що ніхто нічого не купує зі шмаття і *** гівна. Тому що зрозуміло. Вони завозили з якоюсь ціною і сьогодні це вже не порівнюється. Саме час … Вітчизняний верхпром, вибачте. Буду говорити про подвиги Радянського Союзу. Таке у нас вже колись було.

Оксана Маркарова: У нас є кілька проблем і кілька “уявних”. Як не дивно, “уявні” – це те, що потрібно буде пояснювати в середу (розмова записана 16 грудня, то мова йде про 18-м грудня – ред.). Ну … дуже багато “уявних” проблем.

Олексій Гончарук: Мені здається, головне питання – реалістичний і там довгостроковий прогноз. (далі незрозуміло) … Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо там – може бути до літа оцінимо … Концесія (шум) те ж саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз … це те, що ми повинні представити президенту і сказати: на наш погляд в наступні там три роки ситуація в країні буде така. І ось там більш-менш детально … Виходячи з цього маневру нам треба, це саме, слабкі сторони – хто програє? Хто програє … компенсатори. Да все. Це два моменти, як ми правильно рятуємо світ. Ось цим ми рятуємо світ … Ось тут ми цих рятуємо. Рятуємо – і факт. Чому рятуємо? Тому що у них є … (далі незрозуміло).

Катерина Рожкова: Зараз ще будуть бунтувати вкладники банків.

Олексій Гончарук: Серйозно?

Катерина Рожкова: Ну так. Ставки ж зараз підуть вниз. Олексій, в наступному році, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають вкладати ресурси, щоб щось будувати, у нас це буде продовжуватися … Давайте тоді шукати. Чи не шукати, а завдання собі ставити, умовно там. Якщо наша задача – крім того, щоб сільське господарство щось виробляло – нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну, коротше, зрозуміло. Насправді ми коли були в останній раз, ми всі ці фактори назвали. І газ – населенню добре. І зарплати .. А зараз треба це систематизувати.

Олексій Гончарук: Як: “Знаєте, і ось це ще є. І ось це … Дивіться, Володимир Олександрович. Ось це сталося з ось цим. Ось це сталося з валютою. Йому потрібно розповісти історії. У нього в голові тоді з’явиться виразна картинка.

Дмитро Сологуб: Олексій, я думаю, що так. В принципі, легітимні питання з приводу бюджету і тих секторів стандартно …, які пропонувалися. Зараз нам потрібно спробувати на них відповісти. Давайте сядемо подивимося. Окей. Де в бюджеті розрив. Те ж саме, що ми говорили з приводу … і всіх інших. Структурні проблеми однієї індустрії не вирішуються опосередковано. Давайте думати, як вони вирішуються. Це друге питання. У той же час, картинку, яку треба показати, вона є негативна. І ми знаємо, що з нею робити: “Є негативна сторона, а є позитивні сторони. Ви знаєте, який при курсі 23,6 буде …. 49,4. Тобто менше 50%. Нас довго питали, чому ціни не падають і девальвація курсу – ось інфляція вже тут. Ось вона. Воно … Нам розповідають, що вона десь там. Чи не там. На справді ми навіть переоцінили. На нашу було навіть трохи більше … До наступного року вона дійсно показує все наші проблемні точки. І як ми ці проблеми з цим бюджетом можемо вирішити. У той же час показати, що насправді для країни падіння боргу до ВВП і так далі – це великий інвестиційний потенціал насправді.

Катерина Рожкова: Я вам хочу сказати один важливий факт, який в тому числі вплинув і на продажі зараз, і на курс. Якщо ми посунемо валютних спекулянтів, то давайте уважно подивимося на експортерів. Ви ж розумієте прекрасно, що експортери … – і це більший фактор – вони притримували валюту. Вони всі чекали, що гривня падатиме. Це сильніший чинник, ніж просто спекуляція населення. Вони лежали.

Оксана Маркарова: У нас за минулі два тижні … зайшло всього 250 миллонов. Все інше – наші прекрасні експортери.

Катерина Рожкова: Так я про що тобі і кажу.

Оксана Маркарова: “Кернел”, НАК ….

Катерина Рожкова: Вони сиділи і чекали, що гривня падатиме, і що весь дохід … і на цьому ще зароблять.

Оксана Маркарова: Топ-10 продавців валюти – експортери.

Дмитро Сологуб: Країна, як і будь-яка компанія, яка знаходиться на етапі зростання, завжди інвестує більше, ніж (проїдає?). Для країни ця різниця і є торговий баланс. Поточний рахунок. Так. І це нормально. Питання в тому, щоб подивитися, що становить ваш дефіцит торгового балансу – у нас дефіцит торгового балансу становить досить сильну сторону імпорту … Але у нас виходить, що в масштабах економіки в процентах ВВП торговий дефіцит падає. Дефіцит поточного розрахунку падає. Тому говорити про те, що він розширюється, не можна. А чому негативний? А тому, що країна росте. І так завжди відбувається. Це вже для економістів розповісти, але цифра 3% ВВП для країни, яка наздоганяє, не є взагалі ніяким негативним фактором.

Катерина Рожкова: Тепер ми говоримо так: якщо це все зберігається – ми будемо, умовно кажучи, входити десь 23-20 і десь ось там ми будемо знаходитися через рік. Через два. Через три. Давайте тепер – що це дає економіці конкретно? Які є плани у Тимофія? Ну, питання №1. Тому що я розумію, що буде відбуватися з того, що ми зараз бачимо по запитам, ми плюс-мінус розуміємо, що буде відбуватися в банку. Саме час переходити від експортом зерна на експорт якийсь переробленої продукції, щоб підвищувати її вартість доданої. Тобто це означає, що потрібно будувати якісь переробні заводи. Я не знаю. Починати вермішель продавати італійську. І т.д.

Олексій Гончарук: Дивіться, скажу з людської мови на робочу. Йому треба сказати: “Дивись, Вова, то що зараз курс менше, значить, що олів’є в наступному році на наступному новорічному столі …”

Дмитро Сологуб: (продовжує) .. Не буде дорожче, ніж в цьому.

Оксана Маркарова: Не факт.