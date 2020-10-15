Про це повідомляє Офіс президента.
Це відбулося на земельному форумі “Земля – народу” у Чернігівській області.
“Хочу представити вам нову керівницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область”, – сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Коваленко – професійна людина та вручив їй посвідчення.
Анна Коваленко пройшла до Парламенту за списком “Слуги народу” (під № 35).
Вона – українська громадська активістка, журналіст, сотник 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишній радник міністра оборони Степана Полторака.
Коваленко була учасницею проекту олігарха Віктора Пінчука “Нові лідери”, консультантом парламентського комітету з питань оборони і безпеки.
Також вона була радником міністра інформаційної політики України, голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Член клубу дипломатичного представництва офісу зв’язку НАТО в Україні “Жінки на чолі реформ”.
Коваленко отримала ступінь магістра театрознавства в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, а також прослухала курс “Військове командування і гуманітарне право” Женевського центру політики безпеки (GCSP) в Женеві (Швейцарія). Вона також вступила до аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління”.
З 4 вересня 2019 року Коваленко працювала в Офісі президента України та була заступницею голови ОПУ Андрія Єрмака.
- Раніше повідомлялося, що голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко заявив про свою відставку. Причиною такого рішення він назвав втрату впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.