Covid-19 Україна

оновлено 13.11.2020 о 18:01

Всього:

512652(+11787)

Хворіють:

269486(+11787)

Вилікувались:

233849(+6155)

Померло:

9317(+172)

19:18 Чернігів просить Верховну Раду та Кабмін скасувати карантин вихідного дня
Партнерський матеріал
18:57 SYNCHRO SPACE 2020 відбудеться 21 листопада
18:51 Чорногорія вводить комендантську годину через COVID-19
18:38 Збій сервісів Apple спровокував уповільнення комп’ютерів Mac
18:29 З початку пандемії рівень смертності від COVID-19 знизився на 30%
17:39 Явка в другому турі місцевих виборів буде значно нижчою, ніж у першому, – ОПОРА
16:06 Пандемія COVID-19 у Польщі вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ
15:48 У Дніпрі влаштували конкурс дитячого малюнка «Мій улюблений олігарх»: роботи переможців
15:27 Американські вчені розробляють квантові комп’ютери для розв'язання глобальних проблем
15:16 У Криклія спростовують, що його не пустили до прем’єра Казахстану через фейковий тест на COVID-19
14:57 У Туркменістані відкрили величезний позолочений пам'ятник собаці
14:49 Ілон Маск зробив чотири тести на COVID-19: двоє з них виявилися позитивними
14:27 Авіапольоти під час пандемії: чи реально підхопити COVID-19 у літаку
14:20 Зйомки спецвипуску «Друзів» почнуться в березні наступного року
13:49 Закони по КСУ і РРО: голови фракцій Ради в онлайн-режимі обговорили порядок денний на наступний тиждень
13:43 В Україні оновили правила авіаперевезень: що змінилося
13:00 YouTube вперше за 10 років не буде випускати традиційний Rewind з підсумками року
12:14 Трамп «засмучений» своєю поразкою на виборах і, швидше за все, поступиться – CNN
11:58 Без дотримання карантину вже через місяць будуть заповнені 100% ліжок у лікарнях, – Степанов
11:28 Місцеві вибори: «Євросолідарність» отримала найбільше мандатів у Київській облраді
10:19 Сенатори-республіканці закликають Трампа дати Байдену доступ до звітів розвідки
09:36 У Києві вночі сталася стрілянина: постраждав поліціянт
09:24 Президентські вибори в США: Twitter позначив як сумнівні близько 300 тис. повідомлень
09:00 Стали відомі всі суперники України на Євро-2020 і розклад матчів
07:56 Папа Франциск привітав Байдена з перемогою на виборах
07:26 13 листопада – в Україні буде сухо і сонячно
02:34 Як теорії змови руйнували життя PR-менеджерки з Аризони: історія експрихильниці QAnon
00:52 Зеленський поскаржився, що судді КСУ заробляють більше за нього

Чернігів просить Верховну Раду та Кабмін скасувати карантин вихідного дня

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради звернувся до Кабінету міністрів та до Верховної Ради з проханням скасувати карантин вихідного дня.

П’ятниця, 13 листопада 2020, 19:18

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міськради.

У виконкомі зазначили, що місцевий бізнес зазнає збитків від запровадження таких заходів.

У додатку до рішення зазначається, що впровадження карантину вихідного дня було необґрунтованим, адже рішення прийняли без будь-якого дослідження. У Кабміну немає даних про те, що обмеження позитивно вплинуть на динаміку поширення COVID-19. 

Також у Чернігівській міськраді обурені, адже із представниками регіонів та бізнесу не провели консультації.

Бюджет міста зазнає збитків, а через попередні карантинні обмеження вже не вистачає 200 млн грн.

Міська влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. В цей час в Україні буде дозволено працювати тільки аптекам, продуктовим магазинам, АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.

Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється впроваджувати введений Кабміном “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.

Про відмову, зокрема, заявила влада Львова, Рівного, Одеси, Слов’янська, Черкас, Мукачева, ТернополяКраматорська.

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.
Теги: карантин вихідного дня, карантин вихідного дня, карантин, Чернігів

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись