Чернігів просить Верховну Раду та Кабмін скасувати карантин вихідного дня

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради звернувся до Кабінету міністрів та до Верховної Ради з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міськради.

У виконкомі зазначили, що місцевий бізнес зазнає збитків від запровадження таких заходів.

У додатку до рішення зазначається, що впровадження карантину вихідного дня було необґрунтованим, адже рішення прийняли без будь-якого дослідження. У Кабміну немає даних про те, що обмеження позитивно вплинуть на динаміку поширення COVID-19.

Також у Чернігівській міськраді обурені, адже із представниками регіонів та бізнесу не провели консультації.

Бюджет міста зазнає збитків, а через попередні карантинні обмеження вже не вистачає 200 млн грн.

Міська влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.