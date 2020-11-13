Чернігів просить Верховну Раду та Кабмін скасувати карантин вихідного дня

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міськради.
У виконкомі зазначили, що місцевий бізнес зазнає збитків від запровадження таких заходів.
У додатку до рішення зазначається, що впровадження карантину вихідного дня було необґрунтованим, адже рішення прийняли без будь-якого дослідження. У Кабміну немає даних про те, що обмеження позитивно вплинуть на динаміку поширення COVID-19.
Також у Чернігівській міськраді обурені, адже із представниками регіонів та бізнесу не провели консультації.
Бюджет міста зазнає збитків, а через попередні карантинні обмеження вже не вистачає 200 млн грн.
Міська влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. В цей час в Україні буде дозволено працювати тільки аптекам, продуктовим магазинам, АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.
Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється впроваджувати введений Кабміном “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.
Про відмову, зокрема, заявила влада Львова, Рівного, Одеси, Слов’янська, Черкас, Мукачева, Тернополя, Краматорська.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.