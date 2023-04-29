Вранці 29 квітня росіяни завдали удару по території Семенівської громади на Чернігівщині, де загинув 63-річний місцевий мешканець, а 14-річний підліток отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

“Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліціянти евакуювали та передали медикам”, — йдеться в повідомлені.

Поліціянти зауважили, що про потужний обстріл одного з прикордонних сіл стало відомо близько 4-ї ранку в суботу, 29 квітня.

Там росіяни поцілили по житлових будинках, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки. Правоохоронці евакуювали хлопця та передали його медикам.

Станом на 12 годину 29 квітня ворог продовжував обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. На місці пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі, автівки місцевих мешканців.

Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Також через ворожі атаки знеструмлено низку населених пунктів району.