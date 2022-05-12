Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Руйнувань зазнали школи, адміністративні та приватні будівлі. Також є загиблі та поранені, їхня кількість встановлюється. Наразі на місці працюють рятувальники та медики.

“Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури”, — зазначив Чаус.