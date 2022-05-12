Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
Руйнувань зазнали школи, адміністративні та приватні будівлі. Також є загиблі та поранені, їхня кількість встановлюється. Наразі на місці працюють рятувальники та медики.
“Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури”, — зазначив Чаус.
- Водночас у Миколаївській та Херсонській області російські військові продовжують вести активні бойові дії на зайнятих позиціях, проте Збройні Сили України війська не дають їм просунутися.
- Варто зазначити, що станом на початок 78-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Основна мета окупантів на вказаному напрямку — захоплення всієї Донецької та Луганської областей і утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Вранці,12 травня, російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).