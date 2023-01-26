Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, масштабну вірусну атаку на сервери ОВА було здійснено вчора. З метою захисту частину систем було відключено.

“Не працює тимчасово сайт ОВА та сайти РВА. Фахівці працюють над відновленням системи. Це не перша атака, таких були за останній рік десятки”, — написав глава ОВА.

Він додав, що IT-фахівців встановили, що атака була добре спланована. Крім того, вірусна програма заздалегідь потрапила до системи. Вчора її активували.