Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, масштабну вірусну атаку на сервери ОВА було здійснено вчора. З метою захисту частину систем було відключено.
“Не працює тимчасово сайт ОВА та сайти РВА. Фахівці працюють над відновленням системи. Це не перша атака, таких були за останній рік десятки”, — написав глава ОВА.
Він додав, що IT-фахівців встановили, що атака була добре спланована. Крім того, вірусна програма заздалегідь потрапила до системи. Вчора її активували.
“Такі атаки не впливають на нашу роботу, хіба що забирають трохи більше часу для обміну інформацією”, — зазначив Чаус.
- Україні потрібні ракети більшої дальності – до того, як Російська Федерація перекине своє підкріплення.