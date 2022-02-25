Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Окрім успішно відбитої атаки, українські захисники захопили ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
“Смерть ворогам!”, – заявив головнокомандувач.
- Окупант наступає на столицю. На шляху до неї – місто Ворзель (Київська область) і навколишні населені пункти.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.