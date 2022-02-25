Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Окрім успішно відбитої атаки, українські захисники захопили ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

“Смерть ворогам!”, – заявив головнокомандувач.