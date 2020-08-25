Сьогодні зранку жителі міста Чернівці вийшли на пікет під мерії через посилення карантину.

Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Близько 500 місцевих мешканців зібралися на Центральній площі на мирну акцію протесту. Люди вимагають від влади дати можливість їм заробляти гроші, а дітей – відправити на навчання в дитсадки та школи.

Учасники акції протесту тримають в руках плакати “Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?”, “Дайте змогу дітям навчатися”, “Ми хочемо займатися спортом”, “Хто буде платити комунальні послуги?” і тому подібне.

На пікеті зібралися фотографи, музиканти, представники ресторанного бізнесу, підприємці з Калинівського ринку.

Фото: “Молодий буковинець”

Як повідомляє телеканал UA:Буковина, на сьогоднішній позачерговій сесії міськрада дозволила роботу ресторанів, шкіл та громадського транспорту в “червоній” зоні. Поліції рекомендували не штрафувати підприємців. За проєкт рішення проголосували усі депутати, які були присутні на сесії.

У місті дозволено працювати:

громадському транспорту у режимі спецперевезень;

речовим ринкам, магазинам, торговим комплексам та кінотеатрам;

закладам харчування, за умови, якщо у залі буде не більше 20 людей та 10 квадратних метрів площі на одну людину;

садочкам та закладам середньої та дошкільної освіти.

Також у проєкті рішення йдеться про заборону роботи розважальних зон у торгових комплексах

Нагадаємо, що з 24 серпня Чернівці потрапили до “червоної” зони карантину.