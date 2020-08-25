Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.
Близько 500 місцевих мешканців зібралися на Центральній площі на мирну акцію протесту. Люди вимагають від влади дати можливість їм заробляти гроші, а дітей – відправити на навчання в дитсадки та школи.
Учасники акції протесту тримають в руках плакати “Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?”, “Дайте змогу дітям навчатися”, “Ми хочемо займатися спортом”, “Хто буде платити комунальні послуги?” і тому подібне.
На пікеті зібралися фотографи, музиканти, представники ресторанного бізнесу, підприємці з Калинівського ринку.
Фото: “Молодий буковинець”
Як повідомляє телеканал UA:Буковина, на сьогоднішній позачерговій сесії міськрада дозволила роботу ресторанів, шкіл та громадського транспорту в “червоній” зоні. Поліції рекомендували не штрафувати підприємців. За проєкт рішення проголосували усі депутати, які були присутні на сесії.
У місті дозволено працювати:
- громадському транспорту у режимі спецперевезень;
- речовим ринкам, магазинам, торговим комплексам та кінотеатрам;
- закладам харчування, за умови, якщо у залі буде не більше 20 людей та 10 квадратних метрів площі на одну людину;
- садочкам та закладам середньої та дошкільної освіти.
Також у проєкті рішення йдеться про заборону роботи розважальних зон у торгових комплексах
Нагадаємо, що з 24 серпня Чернівці потрапили до “червоної” зони карантину.
- Міністерство охорони здоров’я України оновило правила для навчання в школах з 1 вересня – під час епідемії коронавірусу COVID-19.
- В Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Червону зону карантину розширили.