Про це проінформували у пресслужбі Чернівецької облдержадміністрації.

За рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 23 лютого заклади громадського харчування залишатимуться відкритими, проте матимуть працювати тільки до 20 години.

Заклади освіти Буковини своєю чергою переходять на дистанційну форму навчання. Не працюватимуть позашкільні гуртки та ігрові зони в торгових центрах.

За словами голови ОДА Сергія Осадчука, рішення пов’язане зі зростанням кількості хворих на коронавірус дітей.

“Минулого тижня комісія з ТЕБ та НС рекомендувала органам місцевого самоврядування області перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Тоді таке рішення підтримали не всі громади. Наразі ж на Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення COVID-19”, — сказав Осадчук.

Хоча добовий приріст нових виявлених хворих на коронавірус в регіоні не є найвищим по країні — за 21 лютого зареєстрували 259 випадків — лікарні швидко заповнюються. Наразі ліжковий фонд заповнений на 63%, у стаціонарах перебуває рекордних 1113 осіб.

“Цього тижня заплановано розгорнути ще 500 ліжок, з них 120 вже додали сьогодні”, — зазначив голова ОДА.