Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Так, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоного“ рівня епідемічної небезпеки“, – зазначив Немчінов.
Нагадаємо, у Чернівецькій області із суботи, 27 лютого, посилили карантин через складну ситуацію с коронавірусом COVID-19.
- Вся країна з 22 лютого повернулася до “адаптивного карантину”. Про те, які обмеження діють — в матеріалі.