З понеділка, 1 березня, Чернівецька область офіційно увійде до "червоної зони" адаптивного карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоного“ рівня епідемічної небезпеки“, – зазначив Немчінов.

Нагадаємо, у Чернівецькій області із суботи, 27 лютого, посилили карантин через складну ситуацію с коронавірусом COVID-19.