З Чернівців до Херсона доправили 60 тонн гуманітарної допомоги, а жителі Чернігівської області зібрали 70 тонн. Київ передав звільненому місту техніку та 50 мільйонів гривень.

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За даними Чернівецької ОВА, до Херсонської області відправили понад 60 тонн “гуманітарки”. Допомога охоплює продукти харчування, питну воду, буржуйки та засоби гігієни.

До збору допомоги долучилися підприємці області, волонтери, голови громад та благодійники.

22 листопада до Херсона з Чернігова вирушили три фури з гуманітарною допомогою, передало “Суспільне Чернігів”. Серед 70 тонн, які зібрали жителі області за три дні, є продукти, медикаменти та буржуйки.

З Чернігівської області це вже друга поїздка волонтерів. Перша відбулася на третій день після деокупації.

“Зрозуміли, що те, що ми привезли — це мало. Ще в дорозі почали обдзвонювати всіх людей, які можуть нам допомогти на другу поїздку. Разом зібрали три фури, а перша фура саме тут. Друга фура — у Покровській церкві у Ніжині зараз завантажується, а третя фура завантажується у чернігівського фермера з Рябців із Ріпкинської ОТГ, — розповів директор фонду “Іскра добра” Ігор Кукобко.

Волонтери зібрали перші необхідні медикаменти від тиску, болю тощо. Після відступу росіян у людей зовсім нічого немає.

“За 2-2,5 дні ми зібрали майже 10 тонн різної допомоги. Це морква, буряк, картопля, консервація, горіхи і все те, що є у людей. Вони діляться з жителями Херсона”, — розповів волонтер Сергій Дудченко.

Херсонська міська рада додала, що до міста з Києва надійшла техніка, медикаменти та продукти харчування.

За словами начальниці Херсонської МВА Галини Лугової, столиця передала дві машини швидкої допомоги, п’ять маршрутних автобусів великої місткості та два КамАзи, один з яких – сміттєзбиральний.

Також Херсону виділили 50 мільйонів гривень безповоротної фінансової допомоги. Кошти скерують на відбудову міста.

“Сьогодні складно всім, але ми повинні допомагати одне одному. Щоб разом вистояти і перемогти”, — сказав мер Києва Віталій Кличко.