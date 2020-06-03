Про це повідомив шеф-редактор видання #Букви Данило Романчук.

Причина – інформація, що міститься в публікації #Букв “Власник “Хортиці” змінив Facebook-пост від 2018 року, щоб “передбачити” пандемію”, де крім історії з “пророцтвом” зазначено, що Євген Черняк проводить платні бізнес-форуми. Адвокат Черняка називає це брехнею і вимагають видалити інформацію.

В свою чергу адвокат #Букв заявив, що опублікована інформація – про те, що Євген Черняк проводить платні лекції і тренінги – не є секретною, приватною. Інформація є відкритою, як для журналістів, так і для будь-якої іншої людини.

Адвокат #Букв зазначає, що якщо невдоволення викликає питання не самої участі, а лише організації Черняком платних заходів за його участю, то два факти залишаються очевидними – всі заходи мають головного спікера Черняка, назва співзвучна з назвою його каналу і участь у цих заходах є платною.

“У суді Черняку необхідно буде доводити зв’язок між поширеною інформацією і шкодою, яку вона заподіяла. Пояснювати, в чому саме ця шкода полягає і яким чином інформація вплинула на його репутацію. Раніше суд відмовив його компанії “Імідж холдинг” в задоволенні позову про захист ділової репутації, оскільки не було доведено, що його ділова репутація була порушена”, – пояснив адвокат видання.

У своїй новини від 30 травня 2020 року #Букви опублікували перевірену інформацію з посиланням на сайт бізнес-форуму BigMoney, де зазначено, що відвідування заходу платне – вартість квитків варіюється від 495 грн до 2200 грн.

Продає квитки компанія “BIG MONEY”.

“Цей документ (далі -” Оферта”) є офіційною публічною пропозицією компанії “BIG MONEY” (далі – Організатор) укласти договір на реалізацію квитків на захід на зазначених нижче умовах. Договір укладається між вами (покупцем квитків, пропонованих на сайті https://bigmoneyconf.com) і нами – компанією “BIG MONEY”, – зазначається на сайті бізнес-форуму BigMoney.

Крім того, наприкінці червня 2019 року в Києві мав відбутися захід “Бізнес-фестиваль “Фітнес для мозку” за участю Євгена Черняка та російської журналістки і кандидата в президенти Росії на виборах 2019 року Ксенії Собчак.

На цьому заході анонсувалася дискусія між Євгеном Черняком і Ксенією Собчак. Пізніше на афішах з’явилась фотографія Вікторії Тігіпко, засновниці фонду TA Ventures, яка повинна була приєднатися до Черняка та Собчак. Російська журналістка ще до проведення заходу записала відеозапрошення на фестиваль. Але у підсумку івент скасували.

В офіційному Instagram-акаунті Євгена Черняка була опублікована афіша, пізніше пост зник.

Варто зазначити, що тоді на бізнес-форумі мали виступати спікери, що навчають гіпнозу.

Портал MC Today написав, що організатори продали 4000 квитків на 90 тис. доларів.

Захід було заплановано на 29-30 червня в київському Палаці спорту. Найдешевший квиток коштував 1000 гривень.

А ось форум Big Money, який відбудеться в Києві 26 червня 2020 року. На захід вже продають квитки – вартість від 1900 грн до 20 000 грн.

Євген Черняк – бізнесмен, голова наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits, ведучий YouTube-каналу про бізнес “Big Money”.

До складу Global Spirits входить низка підприємств з виробництва горілки, настоянок, коньяків і бренді, вин, шампанського, вермутів і слабоалкогольних напоїв (бренди “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Мікадо”, “Shustoff” та інші).

На своєму YouTube-каналу “Big Money” Черняк проводить інтерв’ю з різними людьми: не тільки з бізнесменами, але і з представниками шоу-бізнесу. Крім того, там є інтерв’ю з політичним діячем Андрієм Портновим – колишнім заступником голови адміністрації президента часів Віктора Януковича.