#Букви підготували реакцію українців, які спостерігали за вчорашніми подіями в новинах.
Якщо коротко, то події у Луцьку можна охарактеризувати саме так:
Більшість користувачів соцмереж підозрювали, що захоплення маршрутки з людьми та подальше їх визволення — фікція та постанова для порятунку рейтингів президента та голови МВС Арсена Авакова:
До операцій “Бумеранг” та “Заручник” також з’являлися запитання:
Жартували і про “контроль”, на який взяли справу Зеленський та Аваков:
Винним, як завжди, виявився Петро Порошенко:
Розвеселили українців і вимоги терориста. У соцмережах провели паралелі з серіалом “Чорне дзеркало”, в якому злочинець вимагав у прем’єра Великої Британії вступити в перверсію зі свинкою:
Також багато запитань з’явилися стосовно вимоги до президента. Юзери почали шукати альтернативні варіанти:
Зеленський став єдиним, хто виконав вимоги Максима Плохого:
Терорист відреагував на жест президента і почав випускати заручників, але відреагували і російські пропагандисти:
Кульмінація історії також дуже здивувала користувачів соцмереж. В роботі силовиків та діях терориста було забагато невідповідностей. Ось так виглядав героїчний пост вісника МВС:
Позитивних коментарів під постом не було, зовсім не було:
А от розборів польотів та критики — предостатньо:
Акцент зробили на луцькому терористі, який чекав на затримання понад хвилину:
Не забули і про гучне затримання “порушника карантину” в київському Гідропарку:
Зробили і коротенький екскурс в історію, з якою можна простежити паралелі:
Вже сьогодні поліція посилила заходи безпеки в 9 областях, в соцмережах підозрюють, що це все частина плану-капкану:
За традицією, заключна GIF-ка: