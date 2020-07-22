Ні, це не чергова новина про луцького терориста, поведінку влади та дії силовиків.

#Букви підготували реакцію українців, які спостерігали за вчорашніми подіями в новинах.

Якщо коротко, то події у Луцьку можна охарактеризувати саме так:

Більшість користувачів соцмереж підозрювали, що захоплення маршрутки з людьми та подальше їх визволення — фікція та постанова для порятунку рейтингів президента та голови МВС Арсена Авакова:

До операцій “Бумеранг” та “Заручник” також з’являлися запитання:

Жартували і про “контроль”, на який взяли справу Зеленський та Аваков:

Винним, як завжди, виявився Петро Порошенко:

Розвеселили українців і вимоги терориста. У соцмережах провели паралелі з серіалом “Чорне дзеркало”, в якому злочинець вимагав у прем’єра Великої Британії вступити в перверсію зі свинкою:

Також багато запитань з’явилися стосовно вимоги до президента. Юзери почали шукати альтернативні варіанти:

Зеленський став єдиним, хто виконав вимоги Максима Плохого:

Терорист відреагував на жест президента і почав випускати заручників, але відреагували і російські пропагандисти:

Кульмінація історії також дуже здивувала користувачів соцмереж. В роботі силовиків та діях терориста було забагато невідповідностей. Ось так виглядав героїчний пост вісника МВС:

Позитивних коментарів під постом не було, зовсім не було:

А от розборів польотів та критики — предостатньо:

Акцент зробили на луцькому терористі, який чекав на затримання понад хвилину:



Не забули і про гучне затримання “порушника карантину” в київському Гідропарку:

Зробили і коротенький екскурс в історію, з якою можна простежити паралелі:

Вже сьогодні поліція посилила заходи безпеки в 9 областях, в соцмережах підозрюють, що це все частина плану-капкану:

За традицією, заключна GIF-ка: