Парламент Чорногорії ухвалив закон про легалізацію в країні одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє чорногорська громадська телерадіокомпанія RTCG.

За відповідний законопроєкт проголосувало 42 депутати (при необхідних 41), п’ятеро виступили проти.

Закон дозволяє одностатевим парам у Чорногорії користуватися тими ж правами, що й гетеросексуальним парам, за винятком можливості усиновлення дітей.

Документ також регламентує питання майнових відносин партнерів, податковий статус і питання спадщини.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба легалізувати одностатеві шлюби у Чорногорії. Минулого року документ проходив у парламенті, однак тоді він не набрав необхідної більшості голосів.