Про це повідомляє чорногорська громадська телерадіокомпанія RTCG.
За відповідний законопроєкт проголосувало 42 депутати (при необхідних 41), п’ятеро виступили проти.
Закон дозволяє одностатевим парам у Чорногорії користуватися тими ж правами, що й гетеросексуальним парам, за винятком можливості усиновлення дітей.
Документ також регламентує питання майнових відносин партнерів, податковий статус і питання спадщини.
Варто зазначити, що це вже не перша спроба легалізувати одностатеві шлюби у Чорногорії. Минулого року документ проходив у парламенті, однак тоді він не набрав необхідної більшості голосів.
- Коста-Ріка першою в Центральній Америці офіційно легалізувала одностатеві шлюби.