Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні.

Про це повідомляє Radios Evropa e Lirë.

Рішення про припинення епідемії було прийнято після того, як Чорногорія провела 28 днів без будь-яких нових випадків коронавірусу.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Чорногорії Міна Брайович привітала успіх країни в боротьбі з коронавірусом. Однак вона попередила, що потрібно продовжувати дотримуватися заходів безпеки, оскільки світ все ще перебуває в стані пандемії.

“Ми повинні пам’ятати, що вірус все ще поруч з нами. Дані системи нагляду ВООЗ показують, що існує велика кількість невиявлених випадків інфікованих людей. Тому ВООЗ рекомендує продовжувати активно перевіряти громадян”, – сказала Брайович.

Всього в Чорногорії було підтверджено 324 випадки коронавірусу. З них дев’ять пацієнтів померли, інші одужали.