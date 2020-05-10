Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що країна готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня, не дивлячись на пандемію коронавірусу.

Про це повідомили в Національній туристичній організації країни.

За словами Марковича, країна готується почати свій туристичний сезон вже в найближчі тижні.

З початку липня Чорногорія готова приймати туристів, при дотриманні протоколів і заходів, запропонованих органами охорони здоров’я. Вони як раз зараз розробляють протокол гігієни і санітарної безпеки для готелів, закладів громадського харчування, пляжів і приватних пансіонів. Мається на увазі соціальна дистанція, в тому числі в частині столиків в ресторанах, лежаків на пляжах, кількості людей в закритих приміщеннях і т.п.

При цьому уряд просуває Чорногорію як країну, де немає загрози коронавірусу. В першу чергу, Маркович розрахує на туристів із сусідніх Сербії та Боснії.

За його словами, увага також приділяється місцевим гостям, яких він запрошує провести відпустку в їх країні в цьому році і використовувати можливість познайомитися з деякими з, можливо, менш досліджених сегментів різноманітної туристичної пропозиції.

Відзначається, що вже кілька днів в Чорногорії не фіксують нових випадків інфікування коронавірусом. Всього в країні офіційно підтвердили 324 випадки захворювання COVID-19 і 9 смертей від цієї хвороби.