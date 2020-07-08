Про це свідчать дані на сайті Інституту громадського здоров‘я Чорногорії.
Україна вказана у списку країн на сайті установи як “країна, з якої можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19”.
Також інформацію про те, що Україну включили до “зеленого” списку підтвердили в посольстві України у Чорногорії.
“Інститут громадського здоров‘я Чорногорії включив Україну до “зеленого” списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо”, – йдеться у повідомленні.
Нові правила в’їзду в країну починають діяти з 8 липня. Загалом у списку країн “зеленої зони” Чорногорії входять 50 країн.
Раніше в’їзд до Чорногорії для громадян України було дозволено лише за наявності негативного результату тесту на COVID-19.
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