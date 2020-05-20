Про це міністр розповів на брифінгу.
“На сьогодні в Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які перебувають в лікарнях“, – сказав Степанов.
За його словами, в інших областях України епідемічна ситуація дозволяє починати пом’якшення карантину вже з 22 травня.
- З п’ятниці, 22 травня, в Україні стартує другий етап послаблення карантину. При цьому до 22 червня на території країни діятиме так званий адаптивний карантин.