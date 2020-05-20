Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Чернівецькій області не можна пом'якшувати карантинні обмеження з 22 травня.

Про це міністр розповів на брифінгу.

“На сьогодні в Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які перебувають в лікарнях“, – сказав Степанов.

За його словами, в інших областях України епідемічна ситуація дозволяє починати пом’якшення карантину вже з 22 травня.