Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про введення особливого режиму в'їзду і виїзду в області.

Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС в Чернівецькій області введено особливий режим в’їзду і виїзду“, – написав він.

Водночас голова ОДА уточнив, що деталі режиму особливого в’їзду і виїзду в область будуть повідомлені пізніше.