Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС в Чернівецькій області введено особливий режим в’їзду і виїзду“, – написав він.
Водночас голова ОДА уточнив, що деталі режиму особливого в’їзду і виїзду в область будуть повідомлені пізніше.
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