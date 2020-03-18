Медики Чернівецької обласної лікарні, де померла пацієнтка з COVID-19, впевнені, що причиною її смерті став не коронавірус.

Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук.

Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксувано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусів COVID-19 — загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов’язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Близько жінки звинувачують в її смерті медиків, що не госпіталізували її після першого звернення.

За словами Сергія Осадчука, медики, які лікували жінку, впевнені, що причиною її став не коронавірус, а у місцева влада довіряє їхній думці.

“На превеликий жаль смерть жінки, яка сталася вчора в обласній клінічній лікарні… Вона, на жаль, трапилася в цьому (інфекційному —ред.) відділенні, але на переконання та професійну думку лікарів, яким ми абсолютно довіряємо, ця смерть була пов’язана з супутніми діагнозами та хворобами цієї жінки”, — сказав він.

Про ситуацію з коронавірусом на Буковині Gepostet von Сергій Осачук am Dienstag, 17. März 2020

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.