Про це повідомив в Facebook глава Чернівецької області Сергій Осадчук.
Станом на вечір 2 квітня в Чернівецькій області 171 лабораторно підтверджений випадок захворювання COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.
У зв’язку з цим комісії ТЕБ та НС в Чернівецькій області прийняла рішення обмежити в’їзд та виїзд з території регіону до кінця карантину. Рішення було затверджено Кабінетом Міністрів України.
“Чернівецька область до 24 квітня перебуватиме на особливому режимі. Ми отримали сьогодні від уряду доручення вжити всіх заходів для того, щоб область була закрита на карантинний режим”, — сказав голова ОДА.
Так після півночі 3 квітня на території області запрацюють п’ять спеціалізованих пропускних пунктів. Вони будуть розміщені в населених пунктах Вижниця, Орельці, Звенячин, Атаки та Новодністровськ. Особливі правила в’їзду і виїзду з області почнуть діяти з 12 години 3 квітня.
На час дії обмежень (3 — 24 квітня) перетинати кордон області зможуть тільки:
- вантажні автомобілі, які доставляють продукти харчування, промислові товари та ін.;
- транзитні транспортні засоби;
- господарська техніка та транспорт;
- транспорт підприємств та установ, які забезпечують життєдіяльність області.
Не зможуть в’їжджати/виїжджати з області всі види транспорту, які перевозять пасажирів. В тому числі, легкові автомобілі громадян.
Водночас голова ОДА повідомив, що протягом декількох днів після введення обмежень громадяни, які зареєстровані в області/постійно проживають в ній зможуть повернутися додому. Однак виїхати з регіону до кінця карантину вони не зможуть.
“Жителі Буковини, якщо вони будуть повертатися з інших регіонів в найближчі дні, будуть безперешкодно впускатися до себе додому. На в’їзд такий режим буде обмежений до 24 квітня”, — пояснив Осадчук.
Сергій Осачук про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в області та останні результати тестів на COVID-19 [02.04.2020]
У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей – старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.Географія поширення нових випадків:Чернівці – 5Глибока – 4Банчени Герцаївського району – 3Великий Кучурів Сторожинецького району – 2Кіцмань – 2Малинівка Новоселицького району – 2Заставна – 1Грозинці Хотинського району – 1Станівці Глибоцького району – 1 Остриця Герцаївського району – 1 Путила – 1Киселиці Путильського району – 1 Байраки Герцаївського району – 1 Хотин – 1 Волока Глибоцького району – 1Горішні Шерівці Заставнівського району – 1 Таким чином, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих – у районах області. Також сьогодні уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.———Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. На в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:📍с. Звенячин, Заставнівського р-н📍с. Атаки, Хотинського р-н📍с. Оршівці, Кіцманського р-н📍м. Вижниця 📍м. НоводністровськПости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати. Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.
Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 2. April 2020
- Станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 22 пацієнта загинули.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.