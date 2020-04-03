Про це повідомив в Facebook глава Чернівецької області Сергій Осадчук.

Станом на вечір 2 квітня в Чернівецькій області 171 лабораторно підтверджений випадок захворювання COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.

У зв’язку з цим комісії ТЕБ та НС в Чернівецькій області прийняла рішення обмежити в’їзд та виїзд з території регіону до кінця карантину. Рішення було затверджено Кабінетом Міністрів України.

“Чернівецька область до 24 квітня перебуватиме на особливому режимі. Ми отримали сьогодні від уряду доручення вжити всіх заходів для того, щоб область була закрита на карантинний режим”, — сказав голова ОДА.

Так після півночі 3 квітня на території області запрацюють п’ять спеціалізованих пропускних пунктів. Вони будуть розміщені в населених пунктах Вижниця, Орельці, Звенячин, Атаки та Новодністровськ. Особливі правила в’їзду і виїзду з області почнуть діяти з 12 години 3 квітня.

На час дії обмежень (3 — 24 квітня) перетинати кордон області зможуть тільки:

вантажні автомобілі, які доставляють продукти харчування, промислові товари та ін.;

транзитні транспортні засоби;

господарська техніка та транспорт;

транспорт підприємств та установ, які забезпечують життєдіяльність області.

Не зможуть в’їжджати/виїжджати з області всі види транспорту, які перевозять пасажирів. В тому числі, легкові автомобілі громадян.

Водночас голова ОДА повідомив, що протягом декількох днів після введення обмежень громадяни, які зареєстровані в області/постійно проживають в ній зможуть повернутися додому. Однак виїхати з регіону до кінця карантину вони не зможуть.

“Жителі Буковини, якщо вони будуть повертатися з інших регіонів в найближчі дні, будуть безперешкодно впускатися до себе додому. На в’їзд такий режим буде обмежений до 24 квітня”, — пояснив Осадчук.