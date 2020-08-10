Під посольством Білорусі на вулиці Коцюбинського в Києві пройшла акція солідарності "Жыве Беларусь!". Між учасниками акції та правоохоронцями сталася сутичка.

Про це повідомляють #Букви.

Увечері в понеділок, 10 серпня, під посольством Білорусі в українській столиці пройшла акція “Живе Білорусь!”. Учасники акції розгорнули банер з написом “За нашу і вашу свободу. Luca, game over” і анархістською символікою.

Інші тримали плакати на підтримку опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської та проти чинного президента Олександра Лукашенка.

В акції взяли участь кілька десятків осіб. Кількість учасників протесту збільшується в міру проведення мітингу.

У певний момент між учасниками акції та поліціянтами сталася сутичка. Як повідомляють очевидці, поліціянти затримали активіста, який тримав у руках курячі яйця та планував кидатися ними. За нього заступилися інші учасники акції.

В результаті поліціянти затримали та завели в огороджений двір кілька осіб. Слідом туди попрямувала поліційна автівка. Активісти вишикувалися в шеренгу і заважали її проїзду. Тоді правоохоронці спробували змістити активістів з дороги, ще кілька осіб були затримані.

Відомо, що серед затриманих — колишній політв’язень Олександр Кольченко.

Після сутички на місце було викликано швидку. Медики прямували у двір, де тримати затриманих. Чи є серед них постраждалі, наразі невідомо. Після затриманих увезли.