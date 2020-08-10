Про це повідомляють #Букви.
Увечері в понеділок, 10 серпня, під посольством Білорусі в українській столиці пройшла акція “Живе Білорусь!”. Учасники акції розгорнули банер з написом “За нашу і вашу свободу. Luca, game over” і анархістською символікою.
Інші тримали плакати на підтримку опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської та проти чинного президента Олександра Лукашенка.
В акції взяли участь кілька десятків осіб. Кількість учасників протесту збільшується в міру проведення мітингу.
У певний момент між учасниками акції та поліціянтами сталася сутичка. Як повідомляють очевидці, поліціянти затримали активіста, який тримав у руках курячі яйця та планував кидатися ними. За нього заступилися інші учасники акції.
В результаті поліціянти затримали та завели в огороджений двір кілька осіб. Слідом туди попрямувала поліційна автівка. Активісти вишикувалися в шеренгу і заважали її проїзду. Тоді правоохоронці спробували змістити активістів з дороги, ще кілька осіб були затримані.
Відомо, що серед затриманих — колишній політв’язень Олександр Кольченко.
Після сутички на місце було викликано швидку. Медики прямували у двір, де тримати затриманих. Чи є серед них постраждалі, наразі невідомо. Після затриманих увезли.
- Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- Акція на підтримку демократичних виборів в Білорусі пройшла і в Києві.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі збираються на нову акцію протесту через результати голосування на виборах президента.