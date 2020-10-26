Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала достатньо масові порушення процедур організації місцевих виборів в Україні і проведення кампаній, інциденти із недотримання порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживаннями адміністративними ресурсами та спотвореннями процедури зміни виборчої адреси.

Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

Зокрема, у ГС зауважили, що зафіксовані порушення могли суттєво вплинути на результати виборів у конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб’єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими у межах країни.

“Частини таких порушень, зокрема процедурних, можна було б уникнути у разі завчасної підготовки держави до імплементації нового Виборчого кодексу, внесених змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення і належної просвіти членів виборчих комісій, представників політичних партій та виборців”, – повідомляє ОПОРА.

Крім того, спостерігачі від ГС помітили недостатню скоординованість та спланованість протиепідеміологічних заходів під час виборів. В ОПОРІ вважають, що заходи з протидії коронавірусу часто не мали достатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення.

ОПОРА також звернула увагу правоохоронних органів на необхідність системного розслідування фактів зловживань процедурами зміни виборчої адреси, які могли вплинути на результати виборів в ОТГ.