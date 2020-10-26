Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.
Зокрема, у ГС зауважили, що зафіксовані порушення могли суттєво вплинути на результати виборів у конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб’єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими у межах країни.
“Частини таких порушень, зокрема процедурних, можна було б уникнути у разі завчасної підготовки держави до імплементації нового Виборчого кодексу, внесених змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення і належної просвіти членів виборчих комісій, представників політичних партій та виборців”, – повідомляє ОПОРА.
Крім того, спостерігачі від ГС помітили недостатню скоординованість та спланованість протиепідеміологічних заходів під час виборів. В ОПОРІ вважають, що заходи з протидії коронавірусу часто не мали достатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення.
ОПОРА також звернула увагу правоохоронних органів на необхідність системного розслідування фактів зловживань процедурами зміни виборчої адреси, які могли вплинути на результати виборів в ОТГ.
- Раніше повідомлялося, що за фактами порушень під час проведення місцевих виборів поліція відкрила 77 кримінальних проваджень та склала понад 200 адмінпротоколів.