У міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Московського патріархату не отримувала дозволу на збереження назви.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.



Відзначається, що 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу міністерства, за яким церква має внести зміни до своєї офіційної назви.

Уточнюється, що міністерством було оскаржено постанову суду в касаційному та апеляційному порядку.

У міністерстві заявляють, що згідно з постановою Верховного Суду України 11 грудня 2019 року скаргу залишено без задоволення.

“Слід зазначити, що на 17.12.2019 Окружний адміністративний суд м.Києва не буде переходити до вирішення справи по суті. Таким чином, Верховний Суд не ухвалював постанови, “яка б дозволила Українській Православній Церкві Московського Патріархату не змінювати свою назву”, – сказано в заяві.