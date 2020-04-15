Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виділення гуманітарної допомоги Албанії в розпал пандемії коронавірусу є збігом.

Про це Кулеба заявив на засіданні Кабміну у відповідь на питання народного депутата Олексія Гончаренка.

Уточнюється, що Гончаренко запитав у голови уряду про те, з якої причини гуманітарна допомога Албанії була виділена у зв’язку з землетрусом, який стався в балканській країні в листопаді 2019 року.

Депутат також поцікавився, наскільки доречно надавати матеріальну допомогу іншій державі під час пандемії коронавірусу.

“Рішення прийнято для завершення процедури виділення гуманітарної допомоги, просто так збіглося, що пожежа була в листопаді, потім був указ, але не можна почавши справу в міжнародних відносинах, не довести її до кінця”, – відповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Водночас голова МЗС зазначив, що допомога буде безпосередньо виділена після того, коли в уряді будуть переконані, що потреби самої України задоволені.

“Так то воно так, але робити це за рахунок українців, які масово опинилися в скрутному становищі у зв’язку з карантином і пандемією, – це занадто дорога ціна такого щедрого кроку з боку уряду”, – написав після цього Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook .

Гуманитарка для Албании в период коронавируса – это совпадение. Так считают в Кабмине.На заседании сегодня спросил у… Gepostet von Олексій Гончаренко am Mittwoch, 15. April 2020