Документ Чорновіл опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

“Є один позитив в репресіях. В моїй справі є висновки судово –психіатричної експертизи, що я психічно здорова. Так, я знаю, що таке емоції. Проте для політика це комплімент. Виживати в традиційному ареалі соціопатів, якою є політика, особинам з совістю і почуттями майже подвиг. І хоча ця експертиза також дозволяє мене закрити в тюрму, вона нарешті покладе край всім цим брудним інсинуаціям про моє психічне здоров’я”, – написала вона.

Чорновіл повідомила, що на психіатричну експертизу соідство її відправило ще місяць тому в рамках іншої кримінальної справи, де потерпілий – провокатор Шарія.

“Я думала, що це було з розряду морального катування. Адже не було підстав відправляти мене на експертизу: я військовозобовязана, офіцер – артилерист, в резерві 54 бригади, здавала кілограми тестів в Університеті оборони і проходила психіатра у військкоматі. А виявилося ця експертиза слідству була потрібна, для звинувачень мене за участь в Революції Гідності, бо там серйозні статті. І тут слідство можна зрозуміти. Проте, хочу сказати слідчим, що це було підло і принизливо робити таку експертизу мені в контексті справи потерпілого провокатора з Партії Шарія”, – пояснила вона.

Колишній нардеп також опублікувала довідки з міської психіатричної лікарні Києва, датовані 3 травня і 14 травня 2019 року, про те, що вона психічно здорова і на обліку не перебувала.

Вона нагадала про провокації з боку “провокатора Шарія”. Екс-нардеп запевняє, що вирвала у нього телефон і відразу повернула.

“Нагадаю, мене звинувачують в тому, що я перешкоджала журналістській діяльності, провокатора з Партії Шарія, того що відомий, як “облитий уриною”. “Перешкода” моя полягала в тому, що я вихопила його телефон, яким він вів відео зйомку, а через мить повернула. Хто такі провокатори Шарія, і як вони чіпляються до політиків “Європейської солідарності” давно відомо… Вибачте, але протидія журналістській діяльності не має нічого спільного з захистом честі і гідності, коли телефони цих “шаріївців” доводиться ловити буквально під спідницею. Тому зрозумійте, як було принизливо в цій справі мені йти на психіатричну експертизу. Проте я пішла, бо моя відмова викликала би нову хвилю брехливих звинувачень”, – пояснила Чорновіл.

Екснардеп також звинуватила Анатолія Шарія в фальсифікації довідок про її лікування в психіатричній лікарні.

“Особливо це було принизливо, тому що саме Шарій в 20012 році був джерелом поширення проти мене сфальсифікованих довідок, ніби я лікувалася в психлікарні. Причому схоже, що він це робив на замовлення Портнова, адже той відразу їх підхоплював і коментував”, – підкреслила Чорновіл.