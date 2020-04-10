Колишня народна депутатка Тетяна Чорновіл розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.

Про це вона сама повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Бабіков (заступник голови ДБР – Ред.) Для свого клієнта Януковича виклався на повну”, – пише вона.

За словами Чорновіл, їй інкримінують одразу 8 статей:

1) умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами (довічно);

2) перешкоджання діяльності “Партії Регіонів” (3 роки);

3) організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей (15 років);

4) позбавлення волі або викрадення людини (5 років);

5) умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (5 років);

6) умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами (10 років);

7) умисне легке тілесне ушкодження;

8) побої і тортури з обтяжуючими обставинами (5 років).

Водночас Тетяна Чорновіл заявила, що пройде ці випробування і ще “буде генпрокурором”.