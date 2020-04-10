Про це вона сама повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Бабіков (заступник голови ДБР – Ред.) Для свого клієнта Януковича виклався на повну”, – пише вона.
За словами Чорновіл, їй інкримінують одразу 8 статей:
1) умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами (довічно);
2) перешкоджання діяльності “Партії Регіонів” (3 роки);
3) організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей (15 років);
4) позбавлення волі або викрадення людини (5 років);
5) умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (5 років);
6) умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами (10 років);
7) умисне легке тілесне ушкодження;
8) побої і тортури з обтяжуючими обставинами (5 років).
Водночас Тетяна Чорновіл заявила, що пройде ці випробування і ще “буде генпрокурором”.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.