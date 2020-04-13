Чорновіл вважає, що її візьмуть під варту

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновіл заявила, що її візьмуть під варту після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня.

Про це Чорновіл повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Є інформація, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть до Печерського суду“, – пише вона.

Водночас Чорновіл повідомила, що засідання в ДБР має розпочатися 14 квітня о 14:00.