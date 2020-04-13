Covid-19 Україна

оновлено 13.04.2020 о 18:02

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Чорновіл вважає, що її візьмуть під варту

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновіл заявила, що її візьмуть під варту після допиту в Державному бюро розслідувань 14 квітня.

Понеділок, 13 квітня 2020, 19:08

Про це Чорновіл повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Є інформація, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть до Печерського суду, пише вона.

Водночас Чорновіл повідомила, що засідання в ДБР має розпочатися 14 квітня о 14:00.

  • Зранку 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
  • Згодом ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру у підпалі офісу “Партії регіонів” і діях, які спричинили смерть людини під час протестів на Майдані.
  • Тетяні Чорновол інкримінують одразу 8 статей, серед яких “умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами”, за що загрожує довічний термін.
Теги: суд

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