Чорновіл вважає, що її візьмуть під варту

Про це Чорновіл повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Є інформація, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть до Печерського суду“, – пише вона.
Водночас Чорновіл повідомила, що засідання в ДБР має розпочатися 14 квітня о 14:00.
- Зранку 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Згодом ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру у підпалі офісу “Партії регіонів” і діях, які спричинили смерть людини під час протестів на Майдані.
- Тетяні Чорновол інкримінують одразу 8 статей, серед яких “умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами”, за що загрожує довічний термін.