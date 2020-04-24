Екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів, змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, 16 квітня Печерський суд Києва обрав екснардепу Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У п’ятницю, 24 квітня, Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги адвокатів Чорновіл та прийняв рішення пом’якшити запобіжний захід для екснардепа.

Так, суддя постановив змінити цілодобовий домашній арешт на нічний арешт.

“Застосувати до Чорновол Тетяни Миколаївни запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши їй залишати місце проживання […] в період часу з 22 години до 6 години наступної доби терміном до 8 червня 2020 року“, — сказав суддя.

Також суд наклав на Чорновол ряд процесуальних зобов’язань, а саме: перебувати до слідчого і прокурора з встановленою періодичністю, не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу прокурора, слідчого, судді, повідомляти про зміну місця роботи/проживання, утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні. Крім цього, екснардепу необхідно здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.