Екснардеп Тетяна Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Хороша новина – зараз маємо маленьку тактичну перемогу – я з такою статтею, де “вишка” не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину”, – написала вона.

Також вона подякувала всім за підтримку.

“Це була підтримка не мене особисто, а всіх без виключення майданівців і ширше – всіх у кого є почуття національної гідності”, – наголосила Чорновол.

Напередодні Печерський районний суд Києва обирав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол за обвинуваченням в умисному вбивстві.

Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.

Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.

51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.