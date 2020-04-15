Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“Хороша новина – зараз маємо маленьку тактичну перемогу – я з такою статтею, де “вишка” не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину”, – написала вона.
Також вона подякувала всім за підтримку.
“Це була підтримка не мене особисто, а всіх без виключення майданівців і ширше – всіх у кого є почуття національної гідності”, – наголосила Чорновол.
Напередодні Печерський районний суд Києва обирав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол за обвинуваченням в умисному вбивстві.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
- 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.
- ДБР просить домашнього арешту для Чорновол.