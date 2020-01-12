Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.
Відомство підтвердило свою участь у роботах із розшифрування “чорних скриньок” – реєстратора польотів (FDR) і диктофона з кабіни пілотів (CVR).
“Ми підтверджуємо, що будемо брати участь у технічній роботі з розшифрування “чорних скриньок”, яка пройде в Україні”, – йдеться в повідомленні.
У Бюро уточнили, що інформування про терміни і хід розслідування є обов’язком іранської влади.
Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь в розшифруванні записів “чорних скриньок” літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну.
Іранські слідчі повідомляли, що Іран просив Україну, Швецію, Великобританію, Канаду та США відправити “чорні скриньки” в “неупереджену лабораторію”, і всі п’ять країн домовилися, що вони будуть доставлені до Франції.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський поінформував про досягнення домовленості з Іраном про початок спільної роботи із розшифрування двох “чорних скриньок” лайнера.
ДОВІДКА. Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) – виконавчий орган Франції, французьке урядове агентство, відповідальне за розслідування авіаційних подій. Воно розробляє вимоги і рекомендації з безпеки польотів цивільної авіації на основі виконаних досліджень.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.