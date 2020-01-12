Записи бортових самописців ("чорні скриньки") збитого в Ірані Boeing-737 авіакомпанії МАУ будуть розшифровувати на території України.

Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Відомство підтвердило свою участь у роботах із розшифрування “чорних скриньок” – реєстратора польотів (FDR) і диктофона з кабіни пілотів (CVR).

“Ми підтверджуємо, що будемо брати участь у технічній роботі з розшифрування “чорних скриньок”, яка пройде в Україні”, – йдеться в повідомленні.

У Бюро уточнили, що інформування про терміни і хід розслідування є обов’язком іранської влади.

Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь в розшифруванні записів “чорних скриньок” літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну.

Іранські слідчі повідомляли, що Іран просив Україну, Швецію, Великобританію, Канаду та США відправити “чорні скриньки” в “неупереджену лабораторію”, і всі п’ять країн домовилися, що вони будуть доставлені до Франції.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський поінформував про досягнення домовленості з Іраном про початок спільної роботи із розшифрування двох “чорних скриньок” лайнера.

ДОВІДКА. Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) – виконавчий орган Франції, французьке урядове агентство, відповідальне за розслідування авіаційних подій. Воно розробляє вимоги і рекомендації з безпеки польотів цивільної авіації на основі виконаних досліджень.