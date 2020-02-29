Більше десятка представників різних правоохоронних органів захищали народного обранця Олександра Дубінського від людей, які скандували йому "Ганьба!" і "Чорт" під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомив сам нардеп у соцмережі Facebook.

“Приїхав до ДБР дати свідчення у справі про ухилення Порошенка від сплати податків, зловживання службовим становищем та конфлікт інтересів. Справу порушено за моєю заявою”, – написав Дубінський.

У цей час під ДБР зібралися прихильники п’ятого президента з метою проведення акції “Sтор Свавіллю”. Їх нардеп у своєму пості назвав “натовпом порохоботів”.

Коли Дубінський вирішив покинути будівлю ДБР, присутні почали скандувати “Ганьба!” і “Дубінський — чорт”.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falex.petrov.3975%2Fposts%2F2743211759108808&width=500" width="500" height="612" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

У Мережі з’явилося чимало відеороликів про те, як Дубінський намагався дійти від будівлі ДБР до своєї автівки. Йому в цьому допомагали більше десятка правоохоронців різних структур.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/r7InipMtZYI" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ddmX2X3xwbU" width="744" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falex.petrov.3975%2Fvideos%2F2742814482481869%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="308" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>