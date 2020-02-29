Про це повідомив сам нардеп у соцмережі Facebook.
“Приїхав до ДБР дати свідчення у справі про ухилення Порошенка від сплати податків, зловживання службовим становищем та конфлікт інтересів. Справу порушено за моєю заявою”, – написав Дубінський.
У цей час під ДБР зібралися прихильники п’ятого президента з метою проведення акції “Sтор Свавіллю”. Їх нардеп у своєму пості назвав “натовпом порохоботів”.
Коли Дубінський вирішив покинути будівлю ДБР, присутні почали скандувати “Ганьба!” і “Дубінський — чорт”.
У Мережі з’явилося чимало відеороликів про те, як Дубінський намагався дійти від будівлі ДБР до своєї автівки. Йому в цьому допомагали більше десятка правоохоронців різних структур.
- Раніше журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.
- “Слуга народу” Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігус в “заказуху” у відповідь на розслідування про його 24 квартирах, 70 сотках землі, 2 будинках і 17 автомобілях.
- Відомо, що редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня стану сім’ї Дубінського.