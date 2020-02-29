Про це повідомив сам нардеп у  соцмережі Facebook.

“Приїхав до  ДБР дати свідчення у справі про ухилення Порошенка від сплати податків, зловживання службовим становищем та конфлікт інтересів. Справу порушено за моєю заявою”, – написав Дубінський.

У цей час під ДБР зібралися прихильники п’ятого президента з метою проведення акції “Sтор Свавіллю”. Їх нардеп у своєму пості назвав “натовпом порохоботів”.

Коли Дубінський вирішив покинути будівлю ДБР, присутні почали скандувати “Ганьба!” і “Дубінський — чорт”.


У Мережі з’явилося чимало відеороликів про те, як Дубінський намагався дійти від будівлі ДБР до своєї автівки. Йому в цьому допомагали більше десятка правоохоронців різних структур.