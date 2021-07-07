Згідно з даними Європейської програми спостереження за Землею ("Копернікус", Copernicus), в Північній Америці був найспекотніший червень за всю історію спостережень.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Для жителів Великої Британії це також другий найспекотніший червень за всю історію спостережень в Європі. Це також четвертий найспекотніший червень, який коли-небудь фіксувався у всьому світі.

Copernicus, програма ЄС зі спостереження за Землею, збирає дані про світові температури на основі комп’ютерного аналізу з використанням мільярдів вимірювань, отриманих супутниками і метеостанціями по всьому світу.

Кліматичні експерти кажуть, що результати вказують на лякливе зростання температур.

“Ми вже звикли до того, що десь у всьому світі щорічно реєструються високі температури”, – сказав професор Пітер Стотт з Метеорологічного бюро Великої Британії. На його думку, такі температурні рекорди все більше шокують метеорологів.

У Канаді і на північному заході США в декількох містах червнева температура на цілих 5 °C перевищила попередні рекорди.

У Сибіру в період з січня до червня температура перевищила попередній рекорд більш ніж на 5 °C.

Проведене Метеорологічним управлінням дослідження екстремальної спеки в російському регіоні показало, що підвищення до таких температур практично неможливо без зміни клімату, а все через діяльність людини. Очікується, що аналогічні результати будуть отримані від досліджень у Канаді.

Професор Фрідеріке Отто з Інституту зміни навколишнього середовища Оксфордського університету сказала, що кожне десятиліття в світі збільшується рівень викидів парникових газів, і це впливає на швидкість потепління. “Так що, звичайно, теплові рекорди б’ють всі частіше”, – стверджує вона.

За її словами, ризики, пов’язані з ростом температур, не сприймаються досить серйозно. Тепловий вплив на людей професор Отто називає “тихими вбивцями”.

“Люди рідко падають намертво на вулиці, але тихо гинуть у своїх погано вентильованих приміщеннях”, – сказала Отто.

Вчені і метеорологи радять не тільки скорочувати викиди вуглецю, а й інвестувати в адаптацію і стійкість, щоб “наші спільноти могли витримувати більш високі температури, які очікуються в майбутньому”.

Раніше повідомлялося, що у Лапландії зареєстрували найспекотніший день з 1914 року.