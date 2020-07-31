"Укрзалізниця" з понеділка, 3 серпня, тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку і Тернополі, які включені до "червоної " зони карантину.

Про це поінформували в прес-службі “УЗ”.

“Укрзалізниця”, на виконання норм постанови Кабінету Міністрів України та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу”, – зазначається в повідомленні.

Обмеження діятиме для наступних поїздів: • №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець; • №98/97 Ковель-Київ; • №88/87 Ковель-Новоолексіївка; • №12/11 Одеса-Львів; • №81/82 Київ-Ужгород; • № 49/50 Київ-Трускавець; • №136/135 Чернівці-Одеса; • №108/107 Одеса-Ужгород; • №110/109 Львів-Херсон; • №86/85 Львів-Новоолексіївка; • №715/716 Київ-Львів.

Зупинка на зазначених станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку і Тернополі.

Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздки в/з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

У прес-службі “Укрзалізниці” нагадали, що рішення про відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій.

Також в “УЗ” уточнили, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

“Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції”, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.

До “червоної” зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли: Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район (Чернівецька область).

Перехід буде проводитися з понеділка, 3 серпня.

У “червоній” зоні, зокрема, забороняються: регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто); відвідування закладів освіти; діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів та інше.