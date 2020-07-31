Про це поінформували в прес-службі “УЗ”.
“Укрзалізниця”, на виконання норм постанови Кабінету Міністрів України та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу”, – зазначається в повідомленні.
Обмеження діятиме для наступних поїздів:
• №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець;
• №98/97 Ковель-Київ;
• №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
• №12/11 Одеса-Львів;
• №81/82 Київ-Ужгород;
• № 49/50 Київ-Трускавець;
• №136/135 Чернівці-Одеса;
• №108/107 Одеса-Ужгород;
• №110/109 Львів-Херсон;
• №86/85 Львів-Новоолексіївка;
• №715/716 Київ-Львів.
Зупинка на зазначених станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку і Тернополі.
Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздки в/з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.
У прес-службі “Укрзалізниці” нагадали, що рішення про відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій.
Також в “УЗ” уточнили, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
“Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції”, – наголошується в повідомленні.
Як відомо, сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.
До “червоної” зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли: Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район (Чернівецька область).
Перехід буде проводитися з понеділка, 3 серпня.
У “червоній” зоні, зокрема, забороняються: регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто); відвідування закладів освіти; діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів та інше.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.