У Києві, який відсьогодні офіційно увійшов до "червоної" зони карантину через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19, не обмежуватимуть висадку та посадку на поїзди.

Про це поінформували в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Крім того, не будуть запроваджуватися обмеження на висадку та посадку пасажирів у Київській, Сумській та Одеській областях.

“Згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях”, – зазначається в повідомленні.

Відтак, перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.

Продаж білетів у вказаних чотирьох напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку “червоних” зон карантину.

Зараз “Укрзалізниця” разом із місцевими органами влади готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.

Як відомо, 22 березня Кабінет Міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для “червоних” зон. Тепер обмеження вводитимуться окремими рішеннями державних або регіональних комісій по кожному регіону (а не автоматично по факту потрапляння регіону до переліку “червоних” зон).