У галереї сучасного мистецтва та винному барі Avangarden у Києві триває благодійна виставка "Червоне", 20 % з якою підуть фонду "Марш Жінок" на закупівлю павербанків та ковдр для жінок і дітей, які зараз перебувають у кризових умовах через війну.

#Букви відвідали виставку та поспілкувалися з її кураторкою та галеристкою Каріною Качуровською, а також Таєю Герасимовою, представницею благодійної ініціативи “Марш жінок”.

“Червоний — ключовий колір українського народного мистецтва і традиційної вишивки. Це колір енергії, вогню, життя. Це кров, що тече в жилах, та робить нас одночасно сильними і вразливими. Це колір любові та жаги до свободи”, — зазначили організатори.

Авторка серії мистецьких робіт “Червоне” Ганна Богачук, українська художниця, яка працює над темами народної творчості, її символізмом, розпочала роботу ще в грудні 2021 року.

Її творіння — маніфест внутрішній силі жінок, здатності любити та ненавидіти, захищати, не боячись показати вразливість.

“Моя особиста перемога над собою та над форматом. Омаж [робота-наслідування] на стрічку Олександра Довженка. Воли, що захищають і постають із самої землі, сила й гордість. Оголеність як відкритість, вразливість і обладунки. Ця робота — крапка одного етапу й початок наступного”, — розповіла Ганна, говорячи про центральну експозицію виставки під назвою “Земля”.

Крім того, за словами Ганни, серія невеликих робіт “Буденність” — це маленькі повісті про жіночі будні. Референсами для цих робіт слугують старі фото з приватних та публічних архівів.

Як вказали в Avangarden, останні роботи мисткині характерні пошуками сенсів червоного кольору в українській історії, культурі та побуті.

“Для кожного художника важливою сходинкою є перша персональна виставка. Чесно кажучи, я навіть уявити не могла таку кількість відвідувачів, важливих і приємних відгуків, репостів”, — написала авторка.

“Червоне” поєднує роботи Ганни українськими рушниками, демонструючи їх як витвір мистецтва: “Візерунки на рушниках, орнаменти стародавнього посуду найдавніших культур на території України, ба, навіть методи видобування нашими предками червоного кольору — усе це та набагато більше стало джерелом пізнання й натхненням Ганни на подальшу роботу, яку просто неможливо не відчути чи бодай не спробувати зрозуміти”, — говорять в Avangarden.

Кожен новий проєкт галереї з початку повномасштабної російсько-української війни має благодійну мету.

У такий спосіб, цього разу 20 % з продажів картин виставки “Червоне” надійдуть благодійному фонду “Марш жінок”.

Усі роботи представлені на сторінці “online_artstore“, де галерея продає роботи митців. До прикладу, “Червоний кут” коштуватиме $1 000, а будь-яка картина із серії “Буденність” $200. Водночас “Ноша” вартуватиме $600.

“Мене здивував той факт, що Avangarden продовжує збирати для нас пожертви, це приємно. Ідея донатити “Маршу Жінок” виникла минулої виставки, яка називалася “Хімічна реакція”. Тоді ми отримали близько 8 тисяч гривень — це відсоток із продажу робіт художниці Поліни Чоні”, — сказала #Буквам Тая Герасимова, комунікаційна менеджерка “Маршу жінок”.

Вона розповіла, що зібрані кошти направлять на закупівлю павербанків та ковдр для жінок і дітей, які перебувають у кризових умовах через війну.

Говорячи про “Марш Жінок” Каріна Качуровська зазначила, що про їхню діяльність теж дізналась від Поліни.

За словами кураторки, на початку війни Чоні була волонтеркою та разом із командою фонду допомагала жінкам із невеликих міст, які опинилися в скрутному становищі через війну.

Географія відправлень — населені пункти в прифронтових регіонах із населенням до 100 тисяч людей та деокуповані території: “Наближення холодів та відключення електроенергії створюють критичну небезпеку для жінок, які проживають у маленьких містах та селищах”, — додала Тая Герасимова.

Вона зауважила, що волонтерки пакують саме адресні відправлення поштовими перевізниками, оскільки їхня цільова авдиторія — це жінки з вразливих груп, а саме: жінки з інвалідністю, з малими дітьми, багатодітні, жінки похилого віку.

“Ми неабияк вдячні надісланій допомозі, адже це дає нам можливість допомагати жінкам, які через війну опинилися на межі виживання”, — наголосила Тая.

“Марш Жінок” — феміністична ініціатива, що об’єднує активісток, представниць громадських організацій та небайдужих жінок. З початком вторгнення Росії в Україну, організація започаткувала гуманітарний хаб, аби допомагати жінкам.

“Зима обіцяє бути холодною та небезпечною, особливо для тих, хто зараз на межі виживання в маленьких населених пунктах та на деокупованих територіях”, — додала Качуровська.

Зокрема, галеристка відзначила той факт, що авторка виставки присвячує червоний українським жінкам та їхній силі в усі часи: “Тож напрямок діяльності Фонду “Марш Жінок” співпадає з цінностями Ганни Богачук”

— Які основні риси та ідеї “Червоного”, на вашу думку, перегукуються з українським сьогоденням?

Каріна Качуровська: “Червоний — символ крові й вогню. Це колір із чіткої асоціацією повноти життя, свободи та енергії, у той самий час — страждань та агресії. Війна стала каталізатором самоідентифікації українців.

Зараз ми переосмислюємо своє минуле й майбутнє, свою історію й культуру.

На жаль, за волю й незалежність ми сплачуємо занадто високу ціну, але цей страшний досвід об’єднав однією ідеєю український народ, який усвідомив свою силу і прямує до перемоги”.

Виставка триватиме до 20 листопада 2022 року.

Вхід вільний.

Адреса: вулиця Січових Стрільців 23-а, Київ.