Про це повідомляє Національна поліція.

Так, у місті Коростень, що на Житомирщині, ще 8 травня до поліції надійшло повідомлення про розміщення на вході до підприємства “Автосвіт” червоного прапора із забороненою символікою. Наразі поліціянти встановили причетну особу і відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 436-1 ( Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

У Миколаївській області у місті Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів до пам’ятника невідомому солдату один із учасників тримав червоний прапор із зображенням забороненої символіки.

Вимогу поліціянтів прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліціянтами виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили. Наразі за даним фактом внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) ККУ.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич розповів, що у Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою.

У Запоріжжі біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом “Полк победы 1941-1945”. По всім подіям поліцією відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1.

Нагадаємо, що загалом же в Україні на 9 травня заплановано 667 заходів, у яких мають взяти участь 67 тис. людей.

За порядком на них слідкують 12,5 тисяч правоохоронців.